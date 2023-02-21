У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАК “Нафтогаз України” зазнав збитків на суму понад 1 млрд доларів. При цьому найбільші втрати зафіксовано у Харківській області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ Бізнес.

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“Якщо говорити про гроші, то у нас є збитки більш ніж на $1 млрд через пошкоджену або зруйновану інфраструктуру. Одна з найбільших руйнувань – Шебелинський НПЗ, де знищено резервуарний парк”, – повідомив голова правління держкомпанії Олексій Чернишов.

Також через війну Нафтогаз має втрати і серед співробітників.

За словами Чернишова, у 2022 році компанія займалася відновленням подачі газу, зокрема на Донеччині вдалося повернути газ мешканцям завдяки ремонту інфраструктури Донецькоблгазу. Також було відновлено теплопостачання у Миколаєві, Одесі та Херсоні.

“Через кілька тижнів уже завершується опалювальний сезон. Думаю, ми впоралися з цим завданням”, – додав голова “Нафтогазу”.