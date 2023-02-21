Україна отримає від США рідкісні БМП

Сполучені Штати Америки передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги особливі бойові машини піхоти Bradley. Вони здатні вести далекобійний високоточний вогонь.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Главком.
Читай також: New York Times виклала у відкритий доступ фільм про звірства росіян у Бучі – ВІДЕО
Bradley досить рідкісна машина навіть для армії США порівняно з усіма іншими версіями Бредлі. Є інформація, що всього їх було випущено тільки 55 одиниць. Йдеться про Bradley Fire Support Team Vehicle з індексом М7, скорочена назва – BFIST.
Це не просто БМП, а машина наведення високоточного озброєння і розвідки.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові