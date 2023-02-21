Україна отримає від США рідкісні БМП

Сполучені Штати Америки передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги особливі бойові машини піхоти Bradley. Вони здатні вести далекобійний високоточний вогонь.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Главком.

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Bradley досить рідкісна машина навіть для армії США порівняно з усіма іншими версіями Бредлі. Є інформація, що всього їх було випущено тільки 55 одиниць. Йдеться про Bradley Fire Support Team Vehicle з індексом М7, скорочена назва – BFIST.

Це не просто БМП, а машина наведення високоточного озброєння і розвідки.