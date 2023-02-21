В Україні з березня підвищать пенсії на 400-700 гривень

Після індексації пенсії українців з 1 березня 2023 року збільшаться в середньому на 400-700 грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст

«У середньому доплата до пенсій становитиме від 400 до 700 грн залежно від категорії пенсіонерів. Грошей вистачить», – сказала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Також вона запевнила, що індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових.

«Вже почали ширитися чутки, чи всі можуть розраховувати на підвищення. Бо за формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище мінімальної. Зазвичай у людей, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, уже є певні гарантії, так би мовити, «дотягування» виплат, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з’їла доходи наших громадян. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також», – повідомила Жолнович.