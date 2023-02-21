Повінь – зміна системи

Menu
Close

Звернення путіна до Федеральних зборів 21 лютого. Де дивитись трансляцію

21.02.2023

Президент росії володимир путін 21 лютого виступить зі зверненням до Федеральних зборів. Промова відбудеться за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Путін розпочне своє звернення о 12:00 за московським часом (в 11:00 за київським).

Російські пропагандистські ЗМІ припускають, що послання російським президент розділить на три частини. Першою буде воєнна, у якій путін розповість про результати вторгнення в Україну. У другій, «мирній», частині президент рф планує говорити про «геополітичний розворот росії». В останньому блоці путін згадає про окуповані території України та плани на них.

Після виступу дві палати російського парламенту мають провести позапланові засідання. А потім у Москві відбудеться масовий мітинг і концерт.

Звернення путіна будуть транслювати пропагандистські канали, зокрема, на YouTube.

Нагадаємо, 21 лютого у Варшаві промову даватиме також президент США Джо Байден. Він звернеться до володимира путіна.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 