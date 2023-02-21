Звернення путіна до Федеральних зборів 21 лютого. Де дивитись трансляцію

Президент росії володимир путін 21 лютого виступить зі зверненням до Федеральних зборів. Промова відбудеться за кілька днів до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Путін розпочне своє звернення о 12:00 за московським часом (в 11:00 за київським).

Російські пропагандистські ЗМІ припускають, що послання російським президент розділить на три частини. Першою буде воєнна, у якій путін розповість про результати вторгнення в Україну. У другій, «мирній», частині президент рф планує говорити про «геополітичний розворот росії». В останньому блоці путін згадає про окуповані території України та плани на них.

Після виступу дві палати російського парламенту мають провести позапланові засідання. А потім у Москві відбудеться масовий мітинг і концерт.

Звернення путіна будуть транслювати пропагандистські канали, зокрема, на YouTube.

Нагадаємо, 21 лютого у Варшаві промову даватиме також президент США Джо Байден. Він звернеться до володимира путіна.

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