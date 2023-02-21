Візит Байдена в Україну є проявом трансатлантичної єдності – Боррель

Візит Президента США Джо Байдена в Україну є чітким проявом трансатлантичної єдності та готовності демократичного світу допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми всі відвідували Київ цього року. Сьогодні Президент Байден відвідував українців, наших сусідів та друзів. Візит Президента Байдена – це чітка демонстрація трансатлантичної єдності і нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну разом», – наголосив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Англійською, іспанською, французькою, яку б мову не використовувати, дуже важливо підкреслити важливість візиту Президента Сполучених Штатів. Це лише демонструє важливість, яку Сполучені Штати надають боротьбі українців. Цей візит продемонстрував, що ми всі залучені: ЄС і США, Канада і Велика Британія, багато інших країн по усьому світу – вони підтримують боротьбу, яку Україна веде проти російського вторгнення», – додав Боррель.

Він наголосив, що його зустріч з генеральним секретарем НАТО та міністром закордонних справ України, яка відбудеться завтра в штаб-квартирі Альянсу, також буде доказом такої трансатлантичної єдності навколо підтримки України.