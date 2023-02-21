Старосту села на Київщині затримали за співпрацю з окупантами

Служба безпеки України затримала старосту одного із сіл на Київщині, який допомагав окупантам наступати на столицю.

Зрадником виявився староста села Озера Гостомельської громади, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. 24 лютого він зорієнтував на місцевості окупаційні угруповання рф.

Чоловік надав російським військовим маршрути доріг для просування їхніх військових колон у напрямку столиці через Гостомель та Мощун. Також зрадник супроводжував російські батальйонно-тактичні групи, які штурмували селища і намагались прорватися до Києва.

Від агресора колаборант отримав автомат АК-74С та нарукавну пов’язку білого кольору, як розпізнавальний знак. Він особисто брав участь у патрулюванні місцевих населених пунктів і «зливав» ворогу адреси помешкань українських патріотів.

Після втечі окупантів зрадник залишився в селі, сподіваючись, що уникне правосуддя. Але співробітники СБУ затримали посадовця за місцем його проживання поблизу Гостомеля.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його триматимуть під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала трьох поплічників росіян, які збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Донеччині.

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