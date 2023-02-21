Справжні причини війни або як працює російська пропаганда: XR-виставка, що пройде у 20 країнах світу

Національний челендж протидії російській пропаганді

5000 шкіл, 20 країн та безліч культурних ініціатив приєднаються до проведення першої міжнародної інтерактивної XR-виставки “Справжні причини війни або як працює російська пропаганда”. Подивитись, як працює виставка можна 28 лютого в Освіторія HUB об 11:00, де відбудеться спілкування з засновниками проєкту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Читай також: У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну

Виставка розроблена для підвищення медіаграмотності та протидії російській пропаганді на базі мобільного додатку з XR технологією доданої реальності edAR, що поєднує звичний формат постерів з новітніми технологіями – 3D моделями, аудіо, відео, VR-порталами, фотокартками, що оживають.

XR-виставка докладно пояснює, як побудована система російської пропаганди, розкриває головні прийоми та методи, розвінчує відомі фейки та маніпуляції, що роками працюють проти України, і головне – показує, до чого це може привести на прикладі війни.

Освітян, активістів, представників громадських та культурних інституцій закликають проводити новітню XR-виставку у своїх закладах, для посилення спроможності суспільства протидіяти дезінформації та пропаганді, і тим самим створити пункти власного інформаційного спротиву.

Організувати виставку можна самостійно в кожній школі та університеті України, в культурному чи громадському центрі, на площах і вулицях по всьому світу як частину вашої фандрайзингової кампанії. Для проведення виставки достатньо:

→ Заповнити форму на сайті;

→ Надрукувати та повісити постери;

→ Завантажити додаток edAR.

Виставка інтерактивна, безкоштовна та інклюзивна, має супровід кожного експонату українською та англійською мовами. Надрукувати постери можна самостійно, або замовити через форму на сайті у наших партнерів за 371 грн.

“Ми закликаємо українців по всьому світу об’єднуватись та проводити ці прості та дієві виставки, які в 30 постерах розповідають, як працює російська пропаганда та до чого вона призводить на прикладі війни в Україні. Ми зацікавлені провести ці виставки в максимальній кількості шкіл як в Україні, щоб захистити наших дітей, так і закордоном, адже сьогодні російська пропаганда намагається посилити свій вплив проти України у світі. В кожній країні, де зараз є українці ми можемо показати, як працює та до чого може привести російська пропаганда. Така виставка наочно показує наслідки інформаційної війни та допоможе дати європейцям краще розуміння волі та духу українського народу, а також допоможе не втратити увагу на війні в Україні, що призведе до подальшої підтримки нашої країни” – каже Валерій Коршунов засновник проєкту edAR, голова Європейського Інституту Чорнобиля.

XR-виставка – це поєднання звичного формату фото виставки та імерсивності новітніх технологій, що дають неймовірний вплив та ефект залучення, адже всі переваги 3D, AR та VR досвіду можуть бути доступні без спеціальної техніки. Додаток edAR – робить технології доданої реальності доступними для всіх.

Новітній інструмент боротьби з російською пропагандою розробив Валерій Коршунов з командою Європейський Інститут Чорнобиля в партнерстві з відомою фактчекеркою та засновницею проєкту “НотаЄНота” Альоною Романюк в рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики.

В школах виставки рекомендуємо проводити одразу з антифейковою грою “НотаЄнота” від Альони Романюк:

“За 8 років війни ми розуміємо, як, якими методами та прийомами працює російська пропаганда. Захиститись від неї ми можемо лише підвищенням рівня обізнаності та медіаграмотності суспільства, тому ми створюємо нові формати, що дозволяють з сучасними технологіями та ігровими механіками перетворити ці знання у практичні навички для широкої аудиторії. Завдяки своїй простоті та легкості такий формат виставки актуальний як в освітніх закладах, так і на великих міжнародних подіях”.

Команда Європейського Інституту Чорнобиля за 5 років реалізувала понад 15 освітніх, культурних та соціальних проєктів з метою підвищення медіаграмотності та протидії російській пропаганді в світі, на прикладі інформаційної катастрофи Чорнобиля та переосмислення справжніх причин та наслідків аварії 1986 року. В 2020 році ними було розроблено перший офіційний додаток Чорнобиля – CHRNBL, який і зараз залишається головною енциклопедією Чорнобиля в кишені.

З початком війни, об’єднавшись з іншими фактчекінг ініціативами, було вирішено весь накопичений досвід та знання втілити в простому та дієвому форматі, що використовує новітні технології та дозволяє легко залучати широку аудиторію в Україні та світі, з метою підвищення медіаграмотності українського суспільства та протидії російській пропаганді в світі.

«Міжнародна XR-виставка “Справжні причини війни або як працює російська пропаганда” має бути проведена всюди, де сьогодні є українці. Ми маємо протидіяти російській пропаганді, розповідати про Справжні Причини Війни – про ту інформаційну зброю, що застосовується проти світу щодня. Ми маємо ділитись своїм досвідом та знаннями, щоб захистити світову спільноту від впливу та наслідків, яки ми маємо сьогодні Україні» – каже Світлана Коршунова, продюсер міжнародної виставки.

Проєкт реалізується в рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу».