United24 і «Артемсіль» випустили партію вцілілої солі з Соледара 

Платформа United24 і «Артемсіль» презентували спеціальну партію солі, видобутої у шахтах Соледара, у фірмовому пакованні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.
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Партію обсягом 20 тонн розділили на 100 тисяч символічних пачок з ілюстраціями Артема Гусєва «Міць. Українська кам’яна».
Придбати сіль можна у «Сільпо» або замовити онлайн на Rozetka. Пачка солі коштує 500 гривень, із яких 465 гривень – це кошти, які спрямують на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР.
Сіль «Артемсіль» у фірмовому пакованні зникла із супермаркетів улітку 2022-го. Оригінальний макет знищений, а папір, який закуповували, зокрема, у Рубіжанського картонно-тарного комбінату, недоступний через тимчасову окупацію області, візначають у United24.
Крім того, навесні 2022-го у Соледарі окупанти знищили цехи, обладнання та будівлі «Артемсолі». Сіль у шахтах Соледара перестали видобувати вперше з часів Другої світової війни.
Купити спеціальний наклад «Артемсолі» можна лише в Україні (сіль визнана стратегічним продуктом, тому наразі її експорт в будь-якому вигляді заборонено).
Нагадаємо, фандрейзингову платформу United24 запустили 5 травня в межах глобальної урядової ініціативи. Платформа призначена для збору коштів на підтримку України. Тут кожен може надіслати пожертву в один клік та отримати звітність про використання коштів від профільних міністерств.
За перші пів року роботи платформа зібрала понад $217 мільйонів на підтримку України.
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