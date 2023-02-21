Заработок на гемблинг партнерках в 2023: как меняется рынок

Прошедший год был одним из сложнейших для многих арбитражников, аффилиатов и прямых рекламодателей. Однако жизнь не стоит на месте, поэтому многочисленные команды по-прежнему активно поддерживают украинскую экономику, направляя трафик на сайты легальных беттинг-компаний, которые своевременно платят налоги в казну.

Вместе с тем, iGaming вертикаль интересует все больше вебмастеров, которые занимаются привлечением новых игроков. С увеличением количества мобильных устройств в мире и распространением интернета, спрос на онлайн-казино и ставки также растет. Доказательством тому служит партнерская программа pmaffiliates.com, к которой уже подключено свыше 3000 аффилиатов из более чем 20 стран мира. Но международный бренд Париматч не останавливается на достигнутом, продолжая расширять как географию присутствия, так и партнерскую сеть, создавая лучшие условия для сотрудничества.

Какие изменения коснулись арбитражников уже сегодня

В 2022 году индустрия iGaming во многих европейских ГЕО была подвержена более жесткому регулированию со стороны государственных аудиторов. В результате многие операторы сосредоточились на других регионах, рассчитывая на менее платежеспособную аудиторию, но на большее ее количество. Примерами таких новых и пока не отработанных ГЕО для азартных игр являются:

Африка;

Латинская Америка;

Филиппины и Индонезия.

Кроме того, в некоторых штатах США активно обсуждается вопрос о выдаче лицензий новым операторам, что вселяет надежду во многих аффилированных лиц на получение источников трафика с безграничным потенциалом доходности.

На какие трафик-сорсеры обратить внимание гемблинг-арбитражникам

Многие рекламодатели прогнозируют, что в 2023 году большая часть трафика будет поступать из Facebook и Google, поскольку именно там аудитория ищет новые продукты и проявляет к ним больший интерес.

Кроме того, многие команды по арбитражу продолжают активно использовать так называемый schema-трафик. Но здесь есть нюанс — в большинстве стран этот метод является незаконным, и уже есть случаи, когда таких схемщиков сажают на скамью подсудимых. При этом легальные и действительно платежеспособные операторы вроде Париматч запрещают лить трафик подробным образом, не принимая мотивированных и обманутых игроков.

В довесок к вышеназванным источникам перелива по-прежнему актуальны такие давно известные форматы продвижения, как push-сообщения, native и pops. И все они главным образом показывают лучшую конверсию на мобильных устройствах.

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