Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2023

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Рідна мова – це важливий носій цінностей, знань, які передаються від покоління до покоління. Саме тому так важливо пам’ятати своє коріння та вітати рідних та близьких людей з цим чудовим святом.

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Рідна мова, рідна мова,

Вона з дитинства поруч з нами,

Вона в ніжному шепоті листя,

У словах батька і мами.

Вона в казках, піснях і віршах,

У присязі вона й в гімні

І без рідної мови

Будь-який народ загине.

Я в день рідної мови

Бажаю вам її зберігати,

Могли, щоб діти після нас

З землею рідною говорити.

***

Рідна мова – народу надбання,

Вона з дитинства кожному з нас знайома.

Вірші і проза, казки і перекази –

Все мило нам рідною мовою!

Вивчайте, бережіть мова рідну,

Вірші складайте, прикрашаючи життя!

Нащадкам передайте мову живу,

Щоб пам’ять про народ зберегти!

***

Рідна мова – подарунок мамин,

Ключі від світобудови й джерело!

Вона розум виплекає і дарує натхнення!

Вона в ланцюг один зв’язує покоління!

І в ній одне – немовля і старий!

Рідна мова – душі моїй основа!

На ній гімн життю співають юнаки !

Удачі вам – всі трудівники слова!

Спасибі за любов, талант і працю!

***

День рідної мови

Нині відзначається,

Нехай на довгі століття

Мова рідна славиться!

Чітко правила учи,

Нехай запам’ятовуються,

І від усіх дверей ключі

Вмить тобі дістануться!

***

З днем ​​рідної мови!

Мова своя нам дорога.

Щоб коріння зберегти,

Треба свою мову любити

І її не засмічувати,

Більше різних книг читати.

Будемо ж мову берегти,

Щоб квітла вона!

***

День рідної мови – свято головне,

Відзначимо його сьогодні славно,

Рідна мова кожному з нас дорога,

Як дзвінкий струмок, нехай звучить вона.

Бажаємо щастя всім і натхнення,

І завжди відмінного настрою,

Хай сонце удачі ваш шлях висвітлює,

Господь нехай від бід оберігає.

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Вітаю з Міжнародним днем ​​рідної мови і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.

***

Вітаю з Міжнародним днем ​​рідної мови. Нехай вона завжди буде відмінним помічником в спілкуванні і дипломатії, нехай вона завжди дозволяє знайти компроміс і прийти до вірного рішення, нехай вона завжди буде щедрий на приємні слова і щирі компліменти, нехай рідна мова ніколи не буде забута і завжди має свій куточок в душі людини .

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Рідною мовою, навіть якщо на ньому говорить лише маленьке плем’я, впору пишається кожній людині. А нашу, українську мову, можна чути по всій земній кулі! Прийміть мої привітання з днем ​​рідної мови! Говоріть на ній багато, красиво і правильно і нехай кожне словечко буде з часткою щастя!

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Весь світ сьогодні відзначає

День рідної мови!

Від душі і я вітаю

З цим святом тебе!

Наша мова – велика цінність,

Потрібно нам її берегти.

Як алмаз, як коштовність

Від поганого кожну мить стерегти.

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