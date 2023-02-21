Привітання з Міжнародним днем рідної мови 2023

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Рідна мова – це важливий носій цінностей, знань, які передаються від покоління до покоління. Саме тому так важливо пам’ятати своє коріння та вітати рідних та близьких людей з цим чудовим святом.
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***
Рідна мова, рідна мова,
Вона з дитинства поруч з нами,
Вона в ніжному шепоті листя,
У словах батька і мами.
Вона в казках, піснях і віршах,
У присязі вона й в гімні
І без рідної мови
Будь-який народ загине.
Я в день рідної мови
Бажаю вам її зберігати,
Могли, щоб діти після нас
З землею рідною говорити.
***
Рідна мова – народу надбання,
Вона з дитинства кожному з нас знайома.
Вірші і проза, казки і перекази –
Все мило нам рідною мовою!
Вивчайте, бережіть мова рідну,
Вірші складайте, прикрашаючи життя!
Нащадкам передайте мову живу,
Щоб пам’ять про народ зберегти!
***
Рідна мова – подарунок мамин,
Ключі від світобудови й джерело!
Вона розум виплекає і дарує натхнення!
Вона в ланцюг один зв’язує покоління!
І в ній одне – немовля і старий!
Рідна мова – душі моїй основа!
На ній гімн життю співають юнаки !
Удачі вам – всі трудівники слова!
Спасибі за любов, талант і працю!
***
День рідної мови
Нині відзначається,
Нехай на довгі століття
Мова рідна славиться!
Чітко правила учи,
Нехай запам’ятовуються,
І від усіх дверей ключі
Вмить тобі дістануться!
***
З днем рідної мови!
Мова своя нам дорога.
Щоб коріння зберегти,
Треба свою мову любити
І її не засмічувати,
Більше різних книг читати.
Будемо ж мову берегти,
Щоб квітла вона!
***
День рідної мови – свято головне,
Відзначимо його сьогодні славно,
Рідна мова кожному з нас дорога,
Як дзвінкий струмок, нехай звучить вона.
Бажаємо щастя всім і натхнення,
І завжди відмінного настрою,
Хай сонце удачі ваш шлях висвітлює,
Господь нехай від бід оберігає.
***
Вітаю з Міжнародним днем рідної мови і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.
***
Вітаю з Міжнародним днем рідної мови. Нехай вона завжди буде відмінним помічником в спілкуванні і дипломатії, нехай вона завжди дозволяє знайти компроміс і прийти до вірного рішення, нехай вона завжди буде щедрий на приємні слова і щирі компліменти, нехай рідна мова ніколи не буде забута і завжди має свій куточок в душі людини .
***
Рідною мовою, навіть якщо на ньому говорить лише маленьке плем’я, впору пишається кожній людині. А нашу, українську мову, можна чути по всій земній кулі! Прийміть мої привітання з днем рідної мови! Говоріть на ній багато, красиво і правильно і нехай кожне словечко буде з часткою щастя!
***
Весь світ сьогодні відзначає
День рідної мови!
Від душі і я вітаю
З цим святом тебе!
Наша мова – велика цінність,
Потрібно нам її берегти.
Як алмаз, як коштовність
Від поганого кожну мить стерегти.
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