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Мережу заполонили меми та фотожаби про звернення путіна до Федеральних зборів (фото)

21.02.2023

Сьогодні, 21 лютого, президент рф володимир путін виступив зі зверненням до Федеральних зборів. Традиційно, говорив про неонацистів, допомогу рф мешканцям Донбасу, звинувачував Захід у війні та погрожував ядерною зброєю.

Промова викликала нову хвилю жартів у соцмережах. Chas News зібрав саркастичні меми про звернення російського диктатора.

Українці вкотре порівняли путіна з Гітлером, а владу рф з нацистською партією.

Порівняли російський шабаш не тільки з Гітлерівською Німеччиною.

У соцмережах припустили, що з гучним заявам путіна перестали довіряти і його колеги.

Підмітили, що звичний набір штампів російської пропаганди «надзвичайно зацікавив» не тільки українців, а російську владу.

Шквал фотожаб викликала присутність співачки та громадської діячки рф Діани Гурцкої, яка явно виділялася з-поміж політиків.

Не забули й про гучні заяви про допомогу російським військовим.

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