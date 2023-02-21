Окупанти обстріляли ринок і зупинку у Херсоні: шестеро загиблих (фото, відео)

Сьогодні, 21 лютого, російські окупанти вкотре завдали удару по Херсону.

«Херсон під обстрілом. Імовірно «Град». Вже близько 20 вибухів», — розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook.

В ОК «Південь» повідомили, що ворог обстріляв місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Наразі відомо, що шестеро людей загинули, 12 — поранені.

Також під обстрілом опинилися житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садочк, лікарні, приватні гаражі та автівки.

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних — внаслідок прямого влучання палає кілька квартир.

Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

ї

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