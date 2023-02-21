Перший в Україні інноваційний музей історії – музей «Становлення української нації»

Музей «Становлення української нації» — це перший в Україні інноваційний музей історії, де минуле поєднується з сучасними технологіями.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Всі експозиції зроблені на основі історичних досліджень та мають наукове обґрунтування. Над створенням працювала велика команда вчених та експертів: історики, археологи, етнографи, скульптори, дизайнери.

“Історію нашої країни неодноразово переробляли, але зараз ми маємо нагоду об’єктивно відтворити справжню історію України та її роль у формуванні європейської спільноти, показати яскраві історичні події та постаті, якими може пишатися наш народ. Ми створили надсучасний музей, у якому оживають славетні сторінки нашої держави. За 1,5-2 години Ви зможете ознайомитися з багатовіковою історією української нації. Ви пройдете через 25 експозицій та побачите сюжети з абсолютно реалістичними 3D фігурами видатних постатей: королів та гетьманів, військових та вчених, артистів та спортсменів” – розповідають співробітники музею.

УНІКАЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ:

У виготовлені інсталяцій використані найсучасніші технології.

100 фігур видатних українців від Княгині Ольги до Джамали. Кожна фігура – це ювелірна робота скульптора.

За 1,5-2 години можна ознайомитися із 1600-літньою історією України у захоплюючому мультимедійному форматі.

Всі фігури зібрані в 25 сюжетів і об’єднані спільною ідеологічною лінією або визначною історичною подією.

Кожну інсталяцію супроводжує інтерактивний аудіо і відео контент в поєднанні зі спецефектами, що занурює глядача в атмосферу відповідної епохи.

Діорами, мультимедійні стенди, екрани, мапи, голограми, тачскріни.

Медіагіди на 8-ми мовах.

Окремі стенди для дітей, де інформація адаптована, цікава, легко читається та швидко запам’ятовується.

Зони відпочинку, кафе, сувенірна крамниця, зони для фотографування.

“Є історія у літописах, в історичних виданнях, легендах, переказах наших бабусь, у фольклорі. Але багато чого втратилось, знищилось, забулось… Напевно, вже давно час створити національну ідею, навколо якої зможемо об’єднати всіх українців у світі.” – зазначає засновник музею Валерій Галан.

В основі музею – історичні факти, спрямовані на пробудження національної свідомості українців, підняття самооцінки нації, відчуття гідності та патріотизму.

Благодійний фонд “Музей “Історія становлення української нації” займається гуманітарною підтримкою військових та цивільного населення.

Музей у цифрах: 110 експонатів, 25 сюжетних композицій, 300 картин, мап та діорам, площа експозиції – 1700 кв.м.

Нещодавно Музей Становлення Української нації отримав Подяку міжнародної благодійної премії Charity 100лиця як “Перший в Україні інноваційний музей історії». На благодійному заході були представлені деякі експонати з музею. Справжнє захоплення викликала 3D модель Степана Бандери, до якої була черга з охочих сфотографуватися.