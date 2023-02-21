На книжку про стійкість українців для англомовної аудиторії за місяць зібрали понад 1 мільйон гривень

На платформі Kickstarter закінчився збір на видання “Нескорені. Велика книга Сміливості” (Unconquered. The Big Book Of Bravery) – англомовної книги про стійкість українців.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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“Найхоробріша історія року, написана 44 мільйонами українців. Перша ілюстрована книга про найбільшу війну в Європі з часів Другої світової”, – йдеться у описі проєкту.

Замість запланованих $10 000 вдалося зібрати $28 878 (1071681 грн) – усього за місяць від початку збору.

Організатори проєкту зазначають, що книжка буде першим у світі великим ілюстрованим виданням про істинні причини війни та надлюдські подвиги українського народу. У виданні зібрано понад 500 фактів про російсько-українську війну.

Над англомовною версією працюють креативна агенція Green Penguin та анімаційне видавництво Books & Cartoons за сприяння Міністерства закордонних справ України.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це дуже потрібне видання для боротьби на міжнародному інформаційному фронті.