Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Про що йдеться?

У вівторок, 21 лютого 2023 року, президент рф володимир путін оголосив, що росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО), який був укладений зі США.

Про це кремлівський лідер заявив під час звернення до Федеральних зборів.

Chas News пояснює, що означає така заява і як на неї відреагували на Заході.

Що сказав Путін під час звернення 21.02.2023

Російський президент серед іншого оголосив про призупинення участі рф в договорі про СНО.

Путін зазначив, що на початку лютого 2023 року НАТО зажадав від Росії повернутися до виконання договору про стратегічні наступальні озброєння, включно з допуском інспекцій на ядерні оборонні об’єкти РФ.

Путін назвав такі вимоги «театром абсурду». Мовляв, росії відомо, що Захід прямо причетний до спроб київського режиму завдати ударів по базах нашої стратегічної авіації.

«США і НАТО прямо говорять про те, що їхня мета — завдати стратегічної поразки росії. І що, після цього вони як ні в чому не бувало збираються роз’їжджати по наших оборонних об’єктах?», — сказав путін.

Президент рф наголосив, що рф не виходить із договору, а призупиняє свою участь у ньому.

Що таке Договір про стратегічні наступальні озброєння

Йдеться про так званий СНО-ІІІ — сьомий і останній на цей час договір між СРСР/Росією та США про обмеження стратегічних ядерних сил.

Першу подібну угоду держави підписали ще у 1972 році. Вона закріплювала кількість засобів доставки ядерної зброї для кожної зі сторін.

СНО-І ще тоді СРСР і США уклали 31 липня 1991 року в Москві, а чинності він набув вже у грудні 1994-го — після розпаду СРСР і передачі росії ядерної зброї, що залишилася в Білорусії, Казахстані та Україні.