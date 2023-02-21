У Парижі відбулася імерсивна виставка «Україна: рік незламності, культура опору»

У галереї Гранд Пале у Парижі 20 лютого відбулася імерсивна виставка «Україна: рік стійкості, культура опору», на якій представили шедеври Тараса Шевченка та художниці Марії Примаченко, а також кадри журналістського фото війни в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Виставку створено до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну за ініціативи Посольства України у Франції у партнерстві з Посольством Канади у Франції та Гранд Пале (Grand Palais Immersif).

У своїй інавгураційній промові Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував Франції, її народу та владі за підтримку та солідарність з Україною, зазначивши, що український народ вічно зберігатиме цю вдячність у своєму серці.

Посольство висловило щиру подяку президенту асоціації національних музеїв Гранд Пале Крісу Деркону за його теплу промову, генеральному директору Гранд Пале Іммерсів Рое Аміт і його команді за довіру до українського мистецтва, послу Канади у Франції Стефану Діону і Канадському культурному центру за підтримку, без якої не сталося цього проєкту.

За повідомленням, створена канадсько-українською творчою командою у складі присутніх у залі Валерія Костюка та Наталії Делієвої, Таїсі Поди, виставка сьогодні зібрала понад 2500 осіб, серед яких посли, дипломатичний корпус, військові аташе іноземних країн, директори французьких музеїв, представники ЮНЕСКО та французької публічної адміністрації та просто друзі України.

«Така велика кількість присутніх гостей, високий рівень представництва та інтерес до України, який доповнювався високою оцінкою творів української спадщини з боку французької публіки, яка прийшла висловити свою щиру солідарність з українським народом, була найкращою винагородою для нас в цей день», – додали у Посольстві.