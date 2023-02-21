В Україні у виробництві зараз знаходиться 125 кінопроєктів

Зараз у виробництві в Україні знаходиться 125 кінопроєктів, з яких 27 – копродукційні, і на них зроблено особливий акцент.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«У програмі цьогорічного Берлінале – 6 українських стрічок та два фільми про Україну. І хоча вітчизняне кіновиробництво майже зупинилось, на певному етапі війни свою роботу відновили кінотеатри, і у дні прем’єр українських стрічок у нас солд-аути. Це підтверджує, що кіно – це своєрідна терапія, а також можливість відволіктися від жахливої трагедії, в якій ми опинилися минулої зими», – сказала голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Вона зазначила, що нині майже всі кошти спрямовані на фінансування оборонної та соціальної сфери, а тому фінансування кіно дуже обмежене, і наголосила, що деякі фільми на етапі постпродакшену були підтримані європейськими асоціаціями та телекомпаніями, а тому мали змогу бути завершеними в минулому році. Голова Держкіно нагадала, що Україна стала частиною великої сім’ї європейської EFAD та відчуває підтримку Eurimages.

Кудерчук висловила вдячність німецькому уряду за підтримку, а Берлінському кінофестивалю – за можливість використовувати майданчик для презентації українських фільмів.

За словами очільниці Держкіно, агентство відслідковує актуальні пропозиції від українських і закордонних фондів щодо програм фінансування для створення фільмів та надає інформаційну підтримку кіновиробникам для реалізації проєктів.

У заході також взяли участь голова Фонду світового кіно Берлінале Вінченцо Буньо, генеральна секретарка Європейських кіноагенцій EFAD Жюлі-Жанна Реньо, співзасновниця та виконавча директорка Української кіноакадемії та генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух, продюсерка, голова правління Української кіноакадемії Ольга Бесхмельниціна. Модераторкою дискусії виступила Симона Бауманн, керуюча директорка компанії German Films.