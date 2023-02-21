На Берлінале показали український фільм «Ти мене любиш?»

На Берлінале у програмі Panorama відбулася світова прем’єра українського фільму «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Стрічку презентувала аудиторії творча група. Публіка оцінила фільм оваціями”, – зазначається у повідомленні.

Фільм «Ти мене любиш?» знято в Україні компанією Family Production за підтримки Держкіно у копродукції з Сommonground Pictures та зі скандинавським кінофондом Film i Väst. Режисеркою та сценаристкою стала Тоня Ноябрьова, оператором – Віліус Мачюльскіс.

«Ти мене любиш?» — історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. 17-річна Кіра стає свідком розлучення батьків, розпаду однієї країни та народження іншої. Головні ролі виконали Карина Химчук, Наталія Лазебникова, Олександр Жила та Максим Михайличенко.

Як повідомлялося, 73-й Берлінале проходить із 16 по 26 лютого. Україна представлена шістьма фільмами.