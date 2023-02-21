Варто почути кожному: MEGOGO Audio та Сили ТрО ЗСУ представили аудіосеріал про оборону Ірпеня

Київ, 21 лютого 2023 року. У Києві презентували документальний аудіосеріал «Опір», виробництва MEGOGO Audio у партнерстві з Силами територіальної оборони Збройних сил України. Це спеціальний проєкт медіасервісу MEGOGO, що оповідає історії українців, які після 24 лютого стали до лав ЗСУ для захисту Ірпеня від російської навали у лютому-березні 2022 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Коли ми роздумували над форматом майбутнього аудіосеріалу, то розуміли, що “Опір” насамперед буде спробою зафіксувати спогади людей, які в певний момент вирушили на захист Ірпеня – міста, яке відкриває шлях до столиці. Нашим завданням було зосередитися на розповідях героїв нашого проєкту, створити дуже особистий досвід, ніби ви сидите поруч й уважно їх слухаєте», — розповідає Юлія Білоус, продюсерка MEGOGO Audio. — «Єгор, Антон, Василь та Юрій — дозволили нам зберегти найцінніше — їхні історії та голоси. Думаю, наш обовʼязок тепер, щоб їх почуло якомога більше людей», — додає Юлія.

В «Опорі» звучать чотири реальні історії та голоси бійців ЗСУ, які розповідають про життя і службу під час оборони Ірпеня:

Антон Голобородько — журналіст, молодший сержант, служить у Силах ТрО ЗСУ;

Юрій Гудименко — засновник та очільник партії «Демократична сокира», зараз — сапер, служить у Силах ТрО ЗСУ;

Василь Залевський — підприємець, боронив Ірпінь у складі добровольчого формування;

Єгор Соболєв — програміст, молодший сержант, служить у Силах ТрО ЗСУ.

«Війна за нашу незалежність триває, все швидко змінюється і багато деталей поступово стираються з пам’яті. Однак те, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, було унікальним. 24 лютого люди, різні за віком, статтю та досвідом, взяли до рук зброю. Фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, програмісти — люди різних професій — відклали все і пішли захищати свою землю. Для більшості це був перший такий досвід. Це все потрібно зафіксувати. Тому те, як ми в Ірпені обороняли столицю — це важливий епізод нашої історії» — коментує Антон Голобородько.

Фото пресслужба / Юлія Білоус, Антон Голобородько ФОТО ПРЕССЛУЖБА

Виробництво проєкту тривало чотири місяці, записи героїв проходили в Києві. Сили територіальної оборони Збройних сил України виступили ініціаторами створення проєкту, допомагали команді MEGOGO Audio з пошуком героїв та верифікацією сценарію.

Тривалість аудіосеріалу – приблизно 60 хвилин, на слухачів чекає три епізоди: про те, як герої потрапили до війська й опинилися в Ірпені; про їхні будні під час оборони міста й про людей — цивільних і військових — з якими у ті тижні було повʼязане їхнє життя. Послухати «Опір» можна у мобільному застосунку MEGOGO в розділі «Аудіо» на смартфонах на базі iOS та Android, а також в автомобілях з аудіосистемою Android Auto та Apple CarPlay. Всі випуски згодом опублікують на всіх популярних майданчиках для подкастів.