МОН закликало навчальні заклади працювати дистанційно 22-24 лютого

Міністерство освіти і науки рекомендувало навчальним закладам перейти на дистанційний формат з 22 по 24 лютого як превентивний захід перед річницею вторгнення.

Про це повідомили на сайті відомства.

«З метою убезпечення життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі», — зазначив міністр Сергій Шкарлет.

У КМДА повідомили, що школи у столиці з 22 по 24 лютого працюватимуть у змішаному форматі навчання, як і з початку навчального року.

Там зазначили, що всі 404 школи у Києві, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу. Також весь персонал знає, як діяти у разі повітряних тривог.

«Також треба взяти до уваги і той факт, що підприємства та відомства в ці дні будуть працювати у звичайному режимі, а це значить, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого», — заявили у столичному Департаменті освіти і науки.

Водночас додали, що дистанційне навчання організоване як паралельний процес, тому в будь-який день батьки можуть залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн.

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