Промова президента США Джо Байдена 21 лютого: де дивитись трансляцію

Сьогодні, 21 лютого, президент США Джо Байден, який зараз перебуває з робочим візитом у Польщі, виступить з промовою щодо війни в Україні.

Його звернення не буде відповіддю на звернення путіна до Федеральних зборів. Про це заявив Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

За його словами Байден обрав дату ближче до річниці вторгнення, щоб «окреслити велику картину» протистояння цінностей.

«Сьогоднішній виступ президента буде про щось більше. І ми обрали цей час, ми обрали цю дату не тому, що сьогодні виступає президент путін… Президент розгляне війну в «ширшому контексті». Контекст, який нагадає людям, де ми були перед цією війною торік, коли стояли фундаментальні питання перед міжнародним порядком, перед США, перед НАТО», — розповів Салліван.

Також він анонсовані певні сигнали путіну про «абсурдність військової загрози» для рф.

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