«Це не Друга світова»: у Повітряних силах прокоментували можливу атаку рф «сотнями літаків»

Росіяни не будуть масовано атакувати Україну «сотнями літаків» у річницю повномасштабного вторгнення.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

«Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна», — сказав Ігнат.

За його словами, що російські літаки перебувають на 40 летовищах на різній відстані від кордону з Україною. Угруповання, яке знаходилось на цих летовищах на початок повномасштабної війни, зараз в тій самій кількості, лише замість втраченої техніки окупанти просто підвозять нову.

«Тому говорити, що буде якась масована атака на Київ сотнями літаків, — це вже з іншої опери, зрозуміло, що цього не буде. Навіть на початку агресії ворог використовував із десяток літаків на певному напрямку: полетіли, удар зробили, втратили кілька літаків, полетіли назад», — зазначив Ігнат.

Також речник ПС наголосив, що зараз на озброєнні України багато сучасних систем ППО. Тому, «легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть».

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