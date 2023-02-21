СБУ затримала зрадника, який «здавав» українських патріотів на Херсонщині (фото)

Служба безпеки викрила ще одного зрадника на звільненій Херсонщині, який повідомляв росіянам дані та адреси українських патріотів.
Про це повідомили в СБУ.
Зрадником виявився місцевий мешканець, який почав співпрацювати з росіянами під час окупації регіону.
На початку березня 2022 року він передав загарбникам персональні дані та адреси учасників руху опору в одному із селищ поблизу Херсона. Передусім росіяни цікавились мешканцями, які виступали проти окупації і мали у себе мисливську зброю.
Згодом колаборант особисто брав участь у складі каральних загонів рф, незаконно затримували українців.
Після звільнення частини Херсонщини зрадник вирішив «залягти на дно», щоб уникнути покарання. Але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Під час обшуків правоохоронці виявили у зловмисника арсенал прихованої російської зброї, зокрема, реактивну протитанкову гранату, протипіхотні та протитанкові міни, ручні бойові гранати та набої різного калібру. Зброю вилучили та направили на експертизу.
Фігуранту повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Його взяли під варту.
Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.
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