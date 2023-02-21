СБУ затримала зрадника, який «здавав» українських патріотів на Херсонщині (фото)

Служба безпеки викрила ще одного зрадника на звільненій Херсонщині, який повідомляв росіянам дані та адреси українських патріотів.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадником виявився місцевий мешканець, який почав співпрацювати з росіянами під час окупації регіону.

На початку березня 2022 року він передав загарбникам персональні дані та адреси учасників руху опору в одному із селищ поблизу Херсона. Передусім росіяни цікавились мешканцями, які виступали проти окупації і мали у себе мисливську зброю.

Згодом колаборант особисто брав участь у складі каральних загонів рф, незаконно затримували українців.

Після звільнення частини Херсонщини зрадник вирішив «залягти на дно», щоб уникнути покарання. Але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків правоохоронці виявили у зловмисника арсенал прихованої російської зброї, зокрема, реактивну протитанкову гранату, ​протипіхотні та протитанкові міни, ручні бойові гранати та набої різного калібру. Зброю вилучили та направили на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Його взяли під варту.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.

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