Бельгія розпочала навчати українських військових керувати підводними дронами

Військові Сил оборони України розпочали у Бельгії навчання з керування підводними безпілотними літальними апаратами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що у першій декаді лютого група українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

“Завдяки Міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну. Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік”, — прокоментувала Міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер.

Раніше, наприкінці листопада, уряд Бельгії погодив новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли мобільні лабораторії та 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium. Ці безпілотники зокрема можуть виявляти всі підводні загрози, чи то міни, чи то шпигунські пристрої.

У вересні також стало відомо, що Велика Британія передасть Україні шість підводних дронів для розмінування, а також забезпечить відповідне навчання, щоб допомогти очистити берегову лінію.