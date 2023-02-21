У Львові презентували перший друкований український словник до Дня рідної мови

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (НМЛ) презентували перший друкований церковнослов’янсько-український словник “Лексис” Лаврентія Зизанія 1596 року. В установі зберігається цей примірник.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
Читай також: На книжку про стійкість українців для англомовної аудиторії за місяць зібрали понад 1 мільйон гривень
Світ побачив “Лексис” у 1596 році. Він відіграв значну роль у розвитку східнослов’янської лексикографії, серед якої – українська.
“Сьогодні (21 лютого – ред.) – Міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди презентуємо перший друкований церковнослов’янсько-український словник мовознавця, письменника та перекладача Лаврентія Зизанія (1560-ті (?) – після 1634), який зберігається у фонді рукописів та стародруків НМЛ”, – йдеться у повідомленні.
У словнику – 1061 “словенське” слово, тобто він містить церковнослов’янську або староруську, малозрозумілу для читачів лексику. Автор передає “словенські реченія” відповідниками тогочасної української літературної мови.
Мовознавець використовував українську мову у частині “Лексиса”. Він “об’єктивно сприяв поширенню і закріпленню її в літературі, підвищував її авторитет в очах сучасників та доводив, що українська мова гідна бути літературною мовою”.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- Україна отримає від США рідкісні БМП
- У Нафтогазі заявили про збитки у $1 мільярд через війну
- 10 гривень із кожного придбаного квитка на фільм «Мирний-21» передадуть фонду «Повернись живим»
- Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювати на відновлення України
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові