У Львові презентували перший друкований український словник до Дня рідної мови

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (НМЛ) презентували перший друкований церковнослов’янсько-український словник “Лексис” Лаврентія Зизанія 1596 року. В установі зберігається цей примірник.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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Світ побачив “Лексис” у 1596 році. Він відіграв значну роль у розвитку східнослов’янської лексикографії, серед якої – українська.

“Сьогодні (21 лютого – ред.) – Міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди презентуємо перший друкований церковнослов’янсько-український словник мовознавця, письменника та перекладача Лаврентія Зизанія (1560-ті (?) – після 1634), який зберігається у фонді рукописів та стародруків НМЛ”, – йдеться у повідомленні.

У словнику – 1061 “словенське” слово, тобто він містить церковнослов’янську або староруську, малозрозумілу для читачів лексику. Автор передає “словенські реченія” відповідниками тогочасної української літературної мови.

Мовознавець використовував українську мову у частині “Лексиса”. Він “об’єктивно сприяв поширенню і закріпленню її в літературі, підвищував її авторитет в очах сучасників та доводив, що українська мова гідна бути літературною мовою”.