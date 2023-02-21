Суд заборонив діяльність Партії регіонів

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони діяльності «Партії регіонів».
Про це повідомили в СБУ.
Також зобов’язали передати у держвласність України майно, кошти та інші активи партії. Це стосується і структурних підрозділів проросійської партії в різних областях.
Зараз експерти встановлюють вартість цього майна.
Це рішення можна оскаржити у Верховному суді протягом 20 днів.
За даними СБУ, представники «Партії регіонів» ще до початку вторгнення активно підтримували кремлівський режим та виправдовували захоплення східних територій. Деякі із членів партії зараз переховується у росії.
Раніше в Україні заборонили діяльність 12 проросійських політсил. Серед них — «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та «Опозиційна платформа — За життя».
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