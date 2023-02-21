Сі Цзіньпін планує відвідати росію у найближчі місяці — ЗМІ

У найближчі місяці лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву для проведення саміту з путіним.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За їхніми даними, Китай хоче посилити свою роль у припиненні війни в Україні. Зокрема, Сі Цзіньпін планує закликати путіна до багатосторонніх мирних переговорів повторити застереження щодо використання ядерної зброї.

Співрозмовники видання розповіли, що зараз підготовка візиту китайського лідера перебуває на початковій стадії, точний час невідомий. Водночас зазначають, що Сі Цзіньпін може відвідати Москву у квітні або на початку травня, коли у рф святкуватимуть День перемоги.

Очікується, що поїздку Сі Цзіньпіна до рф обговорять сьогодні, 21 лютого, під час візиту його головного радника Ван І до Москви.

Раніше повідомляли, що США вважають, що Китай може надавати росії нелетальну військову допомогу й «близький до лінії» надання летальної.

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