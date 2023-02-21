Музика після 24-го лютого. Liatoshynskyi Capella виконає твори сучасних українських композиторів

23 лютого Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики виконає твори українських композиторів, що були написані впродовж 2022-го року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Концерт відбудеться у Національній філармонії о 18:00.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Усі твори програми несуть в собі відображення війни, але присвячені не тільки їй. Це музика, що народилася, долаючи ступор і оніміння.

«Її гармонії утворилися на межі страху та героїчної мужності, відчаю і незламної віри, болю і невичерпного терпіння, розгубленості та біблійної жертовності. Ця програма є своєрідним документом-пам’ятником цього страшного, водночас великого часу», – коментує генеральна директорка Національного будинку музики Ольга Кононенко

На концерті прозвучать твори Олександра Родіна, Михайла Шведа, Юрія Шевченка, Ігоря Завгороднього, Вікторії Польової, Золтана Алмаші, Євгена Петриченка та Богдана Кривопуста.

Виконавцями виступлять Liatoshynskyi Capella під керівництвом Богдана Пліша, скрипаль Андрій Павлов, піаністка Валерія Шульга, скрипаль Назарій Пилатюк, віолончеліст Іван Кучер.