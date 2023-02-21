Віра в перемогу України становить 95%, довіра до ЗСУ зросла до 97% — опитування

Більшість українців вірять у перемогу України у війні з рф та відчувають гордість, думаючи про свою країну.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке провели у лютому 2023 року.

Так, вірять у перемогу 95% опитаних, тоді як у січні 2022 року таких було 56%. Також 63% українців вважають, що для перемоги потрібно щонайменше півроку.

Головна емоція, яка у респондентів асоціюється з Україною, — гордість. До вторгнення таку емоцію відчували 34% українців, зараз — 75%.

Крім того, зросла і суспільна самооцінка. Більшість опитаних оцінили положення України вище середнього — 4,6 бала з 7 максимальних, що у 1,5 рази вище показника 2021 року.

Підвищилось і використання української мови: 22% респондентів за рік війни почали говорити українською частіше.

Також за час війни збільшилась довіра до ЗСУ зросла до 97%, раніше цей показник становив — 65%. Більше довіряють і президенту — з 36 до 90%, більшість (65%) хотіли аби Зеленського переобрали на наступний термін.

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