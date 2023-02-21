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Промова Байдена: що сказав президент США про війну в Україні (відео)

21.02.2023

Ввечері 21 лютого 2023 року президент США Джо Байден виголосив промову до річниці вторгнення російських військ в Україну, яке в Держдепі назвали «жорстоким і неспровокованим».

Байден виступав в Польщі, де перебуває з візитом. Напередодні американський лідер відвідав Київ.

Що сказав Байден у промові до річниці війни в Україні: головні цитати

  • США не хочуть руйнувати росію, вони не збираються атакувати росію.
  • Якщо рф зупинить свій напад і виведе війська з України — війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться — вона зникне з мапи світу.

(Доповнюється).

 