Промова Байдена: що сказав президент США про війну в Україні (відео)

Ввечері 21 лютого 2023 року президент США Джо Байден виголосив промову до річниці вторгнення російських військ в Україну, яке в Держдепі назвали «жорстоким і неспровокованим».

Байден виступав в Польщі, де перебуває з візитом. Напередодні американський лідер відвідав Київ.

Що сказав Байден у промові до річниці війни в Україні: головні цитати

США не хочуть руйнувати росію, вони не збираються атакувати росію.

Якщо рф зупинить свій напад і виведе війська з України — війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться — вона зникне з мапи світу.

(Доповнюється).