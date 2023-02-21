Графіки відключення світла в Україні 22 лютого: де та коли не буде електрики

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає, що дозволяє не вимикати електроенергію у більшості областей.

Відключення можливі через зниження температури повітря. Зокрема, про це напередодні попередили мешканців Київської області.

Також світло можуть вимикати у разі масованої ракетної атаки, яка є ймовірною у ці дні.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 22 лютого

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 22 лютого

Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 22 лютого

Відключення світла на сьогодні не заплановані. У разі зміни ситуації ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 22 лютого

Детальну інформацію щодо відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 22 лютого

22 лютого на Закарпатті вимикати світло не планують. Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 22 лютого

У випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені стабілізаційні відключення. Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 22 лютого

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.