22 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 лютого

Сьогодні в Європі відзначають День жертв злочинів.

Карибська острівна держава Сент-Люсія святкує День Незалежності.

В Саудівській Аравії відзначають День заснування.

В Єгипті — День єдиності.

В Індії — День матері.

Катар відзначає День вступу еміра на престол.

В США — День народження Джорджа Вашингтона.

А в Японія сьогодні — День кішки.

Яке релігійне свято 22 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Никифора Антіохійського.

День ангела 22 лютого

Іменини в цей день святкують Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій, Петро, Емілій.

Які історичні події стались 22 лютого

1371 — шотландський трон обійняв Роберт II — перший представник династії Стюартів.

1651 — штормова хвиля затопила узбережжя Нідерландів і північної Німеччини — загинуло 15 тис. людей.

1819 — підписаний договір між Іспанією і США про передачу американцям Флориди за $5 млн.

1848 — у Парижі почалась революція, яка призвела до зречення престолу короля Луї-Філіппа I і проголошення Другої французької республіки.

1862 — Джефферсон Девіс офіційно обійняв посаду президента Конфедеративних Штатів Америки.

1930 — у британському містечку Менсфілд вперше на футбольному матчі використали електричне освітлення.

1935 — в США літакам заборонили пролітати над резиденцією президента Білим домом.

1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії.

1986 — на Філіппінах почалася Жовта революція, яка поклала край диктатурі президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років.

1997 — вчені з Единбурга повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Вівцю назвали Доллі.

2000 — в Україні скасовано положення про смертну кару.

2014 — президент України Віктор Янукович постановою Верховної Ради оголошений самоусунутим від виконання конституційних повноважень.

2015 — теракт у Харкові під час Маршу єдності — внаслідок вибуху загинули три цивільних та один співробітник міліції.

Хто народився 22 лютого

1403 — Карл VII Переможний, король Франції.

1732 — Джордж Вашингтон, перший президент США.

1788 — Артур Шопенгауер, німецький філософ.

1796 — Адольф Кетле, французький та бельгійський математик.

1805 — Сара Адамс, англійська поетеса.

1810 — Фридерик Шопен, польський композитор.

1824 — П’єр Жансен, французький астроном.

1857 — Генріх Герц, німецький фізик.

1900 — Луїс Бунюель, іспанський кінорежисер, лауреат двох «Оскарів».

1921 — Джульєтта Мазіна, італійська акторка.

1927 — Флоренсіо Кампоманес, філіппінський шахіст, президент ФІДЕ у 1982—1995 роках

1932 — Едвард Кеннеді, американський політик, сенатор, наймолодший брат президента США Джона Кеннеді.

1944 — Джонатан Деммі, американський кінорежисер.

1949 — Нікі Лауда, австрійський автогонщик, триразовий чемпіон Формули-1.

1950 — Міу-Міу, французька акторка.

1962 — Стівен Ірвін, австралійський натураліст та тележурналіст.

1975 — Дрю Беррімор, американська акторка.

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