22 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 лютого
Сьогодні в Європі відзначають День жертв злочинів.
Карибська острівна держава Сент-Люсія святкує День Незалежності.
В Саудівській Аравії відзначають День заснування.
В Єгипті — День єдиності.
В Індії — День матері.
Катар відзначає День вступу еміра на престол.
В США — День народження Джорджа Вашингтона.
А в Японія сьогодні — День кішки.
Яке релігійне свято 22 лютого
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Никифора Антіохійського.
День ангела 22 лютого
Іменини в цей день святкують Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій, Петро, Емілій.
Які історичні події стались 22 лютого
1371 — шотландський трон обійняв Роберт II — перший представник династії Стюартів.
1651 — штормова хвиля затопила узбережжя Нідерландів і північної Німеччини — загинуло 15 тис. людей.
1819 — підписаний договір між Іспанією і США про передачу американцям Флориди за $5 млн.
1848 — у Парижі почалась революція, яка призвела до зречення престолу короля Луї-Філіппа I і проголошення Другої французької республіки.
1862 — Джефферсон Девіс офіційно обійняв посаду президента Конфедеративних Штатів Америки.
1930 — у британському містечку Менсфілд вперше на футбольному матчі використали електричне освітлення.
1935 — в США літакам заборонили пролітати над резиденцією президента Білим домом.
1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії.
1986 — на Філіппінах почалася Жовта революція, яка поклала край диктатурі президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років.
1997 — вчені з Единбурга повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Вівцю назвали Доллі.
2000 — в Україні скасовано положення про смертну кару.
2014 — президент України Віктор Янукович постановою Верховної Ради оголошений самоусунутим від виконання конституційних повноважень.
2015 — теракт у Харкові під час Маршу єдності — внаслідок вибуху загинули три цивільних та один співробітник міліції.
Хто народився 22 лютого
1403 — Карл VII Переможний, король Франції.
1732 — Джордж Вашингтон, перший президент США.
1788 — Артур Шопенгауер, німецький філософ.
1796 — Адольф Кетле, французький та бельгійський математик.
1805 — Сара Адамс, англійська поетеса.
1810 — Фридерик Шопен, польський композитор.
1824 — П’єр Жансен, французький астроном.
1857 — Генріх Герц, німецький фізик.
1900 — Луїс Бунюель, іспанський кінорежисер, лауреат двох «Оскарів».
1921 — Джульєтта Мазіна, італійська акторка.
1927 — Флоренсіо Кампоманес, філіппінський шахіст, президент ФІДЕ у 1982—1995 роках
1932 — Едвард Кеннеді, американський політик, сенатор, наймолодший брат президента США Джона Кеннеді.
1944 — Джонатан Деммі, американський кінорежисер.
1949 — Нікі Лауда, австрійський автогонщик, триразовий чемпіон Формули-1.
1950 — Міу-Міу, французька акторка.
1962 — Стівен Ірвін, австралійський натураліст та тележурналіст.
1975 — Дрю Беррімор, американська акторка.
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