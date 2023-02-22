Карта бойових дій в Україні станом на 22 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 22 лютого.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

Ворог намагається наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це — Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Окупанти разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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