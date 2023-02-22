США нададуть Україні керовані боєприпаси JDAM — Bloomberg

США надають Україні боєприпаси дальнього радіусу дії JDAM з GPS-наведенням. Їх виготовляє компанія Boeing, вони здатні вражати цілі на відстані 72 км.

Про це пише Bloomberg.

Пентагон наразі офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Joint Direct Attack Munition (JDAM), заявивши лише, що надсилатиме «точні авіаційні боєприпаси» в рамках пакету вартістю $1,85 млрд, оголошеного 21 грудня. Але два джерела підтвердили, що мова йде про JDAM.

JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії таких бомб.

Видання зазначає, що надання таких боєприпасів свідчить про те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, які використовує ЗСУ, можуть запускати JDAM-ER.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія може почати виробництво своєї зброї в Україні.

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