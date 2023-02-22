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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 22 лютого

22.02.2023

За минулу добу українські військові знищили 620 окупантів, 8 танків та 3 БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 22 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 45060 (+620) осіб ліквідовано, 
  • танків — 3334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин — 6569 (+7) од,
  • артилерійських систем — 2345 (+7) од,
  • РСЗВ — 471 (+0) од,
  • засоби ППО — 243 (+0) од,
  • літаків — 299 (+0) од,
  • гелікоптерів — 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2026 (+3),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери / warships — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5212 (+2) од,
  • спеціальна техніка — 226 (+0).

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