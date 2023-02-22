Буданов про закінчення війни: зараз 70-та хвилина «матчу», а вирішальні бої будуть весною

Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.

Про це в інтерв’ю Forbes повідомив Кирило Буданов, очільник ГУР МО.

На запитання: «Якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни. Який зараз рахунок та яка хвилина матчу?» Буданов відповів: «Рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це суб’єктивне бачення».

Також очільник розвідки назвав три причини, чому українцям вдалося вистояти.

«З нами Бог — це перша причина. Друга — ми захищаємо свою землю, це допомагає. На своєму полі грати легше. Третя причина — разом із нами бореться весь цивілізований світ, ми не самі», — заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним.

Також Буданов анонсував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ і бойові дії на лінії фронту в цей період будуть «найспекотнішими.

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