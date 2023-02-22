Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2

У Міністерстві закордонних справ Польщі анонсувала відправлення в Україні танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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Це буде можливо, як тільки українські військові закінчать своє навчання, сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
За його словами, Варшава направить в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього його країна підтримує якнайшвидшу відправку винищувачів Києву. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.
“Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст”, – додав він.
Ясіна нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.
“Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом”, – сказав речник.
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