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Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2

22.02.2023

У Міністерстві закордонних справ Польщі анонсувала відправлення в Україні танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Це буде можливо, як тільки українські військові закінчать своє навчання, сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

За його словами, Варшава направить в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього його країна підтримує якнайшвидшу відправку винищувачів Києву. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.

“Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст”, – додав він.

Ясіна нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.

“Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом”, – сказав речник.

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