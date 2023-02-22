У «Гвардії наступу» повідомили про отримання понад 35 тисяч заявок на вступ

Громадяни України подали вже понад 35 тисяч заявок на вступ до підрозділів «Гвардії наступу».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст

«Понад 35 тисяч заявок до «Гвардії наступу». Понад 1710 добровольців пройшли військово-лікарську комісію. Частина з них вже тренується у бригадах», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 лютого у Міністерстві внутрішніх справ оголосили про початок формування штурмових бригад «Гвардія наступу». Основою цих підрозділів будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії. Штурмові бригади мають стати у стрій 1 квітня.