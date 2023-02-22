Ізраїль розробляє для Києва систему сповіщення про повітряні загрози

Ізраїль розробляє для Києва пілотний проєкт системи раннього сповіщення про повітряну загрозу, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

Читай також: Україна сподівається вступити до ЄС протягом двох років

Коли російські літаки злітають, приміром, у Білорусі, тривога включається одразу по всіх північних областях України. Натомість в Ізраїлі працюють потужні радари, які обчислюють, куди саме летить ракета, і сирену вмикають секторально у конкретному місці. Окрім того, сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин є у населення, щоб заховатися в укритті.

«Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться уже чотири місяці. У публічній площині говориться, що нам це передадуть, — заявив посол. — Фактично під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії».

Дипломат припускає, що згодом проєкт раннього оповіщення буде розширений на інші регіони.