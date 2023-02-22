Ракетний удар по Харкову: двоє людей поранені

У середу, 22 лютого, окупанти обстріляли промислову інфраструктуру Харкова. Попередньо було чотири удари по Київському району міста, двоє людей зазнали поранень

Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

«За попередніми даними, зафіксовані «прильоти у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів», — йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов додав, що ворог цілить по промислових об’єктах, інформація щодо руйнувань уточнюється.

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