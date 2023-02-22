Колодій 2023, Масниця: дата, звичаї та традиції

Масниця, або Колодій – одне з найдавніших народних свят. Присвячене воно проводам зими й зустрічі весни. Кожного року дата свята різна та залежить від Великодня.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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У 2023 році Колодій триває з 20 лютого по 26 лютого.

Існує декілька гіпотез щодо походження назви Колодій. Перша — це свято колодки, яке відзначали жінки. Цей тиждень вони проводили поза домом. Прясти чи виконувати іншу роботу на Масницю (Колодій), за повір’ям, не можна було, щоб молоко не прогоркло. Щодня жінки та молодиці збиралися разом, іноді до них приєднувалися чоловіки, відкупивши право гуляти з жінками. У понеділок одна з жінок приносила колодку (невеличкий дерев’яний брусок, який використовували для розпалення печі). Колодку клали на чільне місце на столі. Кожна новоприбула жінка мала замотати її у тканину, як немовля, поколисати і випити за народження колодки.

Фото – Мамаєва Слобода

Колодій — це бог шлюбу, примирення та злагоди. Він приходить до людей у цей тиждень, аби допомогти їм відновити втрачені за зиму сили та пробудитись разом із першим подихом весни. Після Колодія молоді дівчата вже починають співати веснянки, адже ця прекрасна пора року вже от-от настане.

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Забави та ворожіння

Крім колодок, були й інші традиції. Наприклад, у козацьку добу хлопцям, які досягли 15-річного віку, парубоцька громада влаштовувала ряд випробувань. Пройшовши їх, хлопець отримував право носити шапку пиріжком, брати участь у вечорницях, ходити до дівчат. Також на Колодій ворожили на врожай. Українці завжди були хліборобами, на рік визначали сезони для сіяння й збирання зерна. Настання весни завжди очікувалося як початок хліборобського року, підготовки до сівби.

Так, на Бабин тиждень уважно спостерігали за погодою, особливо у понеділок. Дівчата ворожили на долю: закопували горщик каші та припинали ложкою, вкраденою у хлопців, на яких задивлялися, або ж колодкою. При цьому проказували примовки, щоб хлопці до них залицялися. Також ворожили на довге життя. Брали кістки зі звареного перед Бабиним тижнем холодцю із свинячих ніжок, виходили на повір’я та намагалися докинути від порогу до хвіртки. Існувало страшне повір’я, що хто не докине, може не дожити до Великодня.

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Що традиційно пекли українці – млинці чи вареники?

Врешті-решт, українська традиція на Колодій – це приготування вареників, як основна страва, тому що вони є не просто їжею, а символом місяця, який у свою чергу був символом жіночої енергії.

Інфографіка чому Колодій то не Масляна – Amazing Ukraine

Окрім вареників готували інші страви на основі молочних продуктів: сирники, сирні баби, локшину та галушки також варили на молоці. А з молока робили ряжанку, колотуху, розтирачку, кисіль. Всі каші також готувались у цей тиждень виключно на молоці.