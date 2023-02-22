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USAID передає “Укргазвидобуванню” 6 тисяч тонн метанолу

22.02.2023

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передає “Укргазвидобуванню” 6 тисяч тонн метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу.

Як передає Amazing Ukraine,  про це пише “ЄП”.

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Зазначається, що перша партія цієї поставки вже надійшла на склади компанії.

“Ми дуже цінуємо підтримку міжнародних партнерів у цей складний для України час. З початком повномасштабної війни в Україні виник дефіцит великої кількості матеріалів і обладнання для газовидобування.

Тому з минулого року ми ведемо перемовини з компаніями та організаціями з усього світу щодо допомоги з їх забезпеченням для збереження стабільності виробничих процесів. Представники USAID стали одними з перших, хто відгукнувся на наш запит, і ми вдячні їм за це”, – заявив т.в.о. генерального директора “Укргазвидобування” Олег Толмачев.

У компанії заявили,  що від початку повномасштабної війни “Укргазвидобування” повністю перейшло на закупівлю метанолу у європейських постачальників.

“Допомога від USAID дасть можливість створити додатковий резерв стратегічних запасів та забезпечити безперебійний виробничий процес до кінця опалювального сезону”, – йдеться у повідомленні.

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