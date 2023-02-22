СБУ викрила зрадника, який вербував колишніх українських в’язнів до ПВК «Вагнер»

У середу, 22 лютого, у Вінниці СБУ затримала злочинця, який вербував колишніх українських в’язнів до ПВК «Вагнера». Ворожим агентом виявився рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

Про це повідомляє СБУ.

«Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії «Вагнера», — йдеться у повідомленні.

У результаті спецоперації у Вінниці СБУ затримала російського агента, який підбирав «кандидатів» та вербував їх до окупаційного угруповання.

У спецслужбі заявили, що зловмисник пропонував кожному «рекруту» грошову винагороду у розмірі від $2 до $4 тис.

За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання «Вагнера» і запропонував свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з «вагнерівцем».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 9 лютого російське угруповання найманців ПВК «Вагнер» припинило вербування в’язнів у російських тюрмах для участі у війні росії проти України.

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