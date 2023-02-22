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Українці зможуть оформляти паспортні документи у Словаччині та Чехії — МВС

22.02.2023

Від 21 лютого, українці можуть оформити або обміняти паспортні документи у Словаччині та Чехії. Раніше такі сервіси були доступні лише у Польщі та Туреччині.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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У Братиславі мобільні комплекси знаходяться за адресою: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу).

У Празі — на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Зокрема українці можуть отримати такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Крім того, зазначається, що уже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

Оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

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