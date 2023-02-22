Гурт «Друга Ріка» оголосив збір 2 млн грн на підтримку ЗСУ та анонсував всеукраїнський тур “ІНША РІКА”

Рок-гурт «Друга Ріка» вирушає у всеукраїнський акустичний тур «ІНША РІКА», який з минулого року було перенесено через повномасштабне вторгнення росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба гурту.

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Частину коштів з продажу квитків, музиканти направлять на підтримку ЗСУ, а саме – на свій збір 2 000 000 гривень, про який вони оголосили в соцмережах. На ці гроші «Друга Ріка» планує придбати чотири мобільні реактивні системи залпового вогню SIVALKA та чотири пікапи, на які ці системи буде встановлено. «SIVALKA – це артилерійна система з одночасним залпом з 24 ракет та електронна система наведення. Завдяки її мобільності у артилеристів є можливість швидко покинути позицію і уникнути вогневої відповіді. Українські військові вже встигли впевнитись у високій ефективності цієї РСЗВ під Бахмутом. Чим більше таких систем на фронті, тим менше буде ворогів», – зазначають музиканти.

Гурт зіграє концерти у таких містах:

3 березня – Ужгород

4 березня – Івано-Франківськ

8 березня – Київ

11 березня – Житомир

12 березня – Черкаси

17 березня – Тернопіль

18 березня – Луцьк

19 березня – Хмельницький

Придбати квитки можна на сайті. Квитки, придбані до повномасштабного вторгнення, дійсні.

Програма «ІНША РІКА» відрізняється своєю душевністю та ліричністю. Це улюблені пісні гурту в акустичному звучанні, серед яких «Три хвилини», «Сьомий день», «Фурія», «Секрет», «Так мало тут тебе» та інші, а також пісня 2022 року – «Чи ти почув». Це знайома всім енергетика гурту, але незвичне виконання – глибоке, чуйне, з акцентом на вокал та чистий звук інструментів.

«Ми провели багато концертів і різних інших активностей для збору коштів для ЗСУ, які нині захищають нашу країну. Кожен має займатися своєю справою. Всі ми робимо все можливе для порятунку нашої країни. Кожен живе своє життя і, відповідно, займається тим, чим може і що в нього виходить найкраще. Ми найкраще граємо акустичні концерти і я щасливий до них повернутися, тому що в під час них – я живу. Живу по-справжньому, на сцені – там, де моє місце. Я дуже люблю акустичний формат концертів. Під час них я відчуваю аккомпанемент, відчуваю кожного з учасників «Другої Ріки» і в мене з’являється більше простору для вокалу. Іноді оригінальне звучання може обмежувати якісь емоційні можливості, в той час, як акустичне виконання – це свобода, перш за все», – прокоментував фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Нагадаємо, що музиканти почали даний тур на початку 2022 року, але повномасштабне вторгнення росії внесло корективи, і колектив змінив вектор своєї діяльності на волонтерство. Всього від початку повномасштабного вторгнення колектив зібрав під час своїх виступів понад 4,5 мільйони гривень для допомоги українській армії.

У разі оголошення повітряної тривоги – в концертних залах є укриття. В разі віялових відключень – електроенергію на майданчику забезпечить генератор.

До збору 2 000 000 грн на SIVALKA можна долучитися прямо зараз:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/5z6A4ire5e

Номер карти банки: 5375 4112 0293 1239

Номер картки Приватбанк: 5363 5420 1394 6513