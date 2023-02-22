Міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення передала Миколаївщині 70 генераторів

Міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення Solvd, Inc передала Миколаївщині 70 генераторів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації у Фейсбуці.

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«Представники міжнародного постачальника послуг з розробки програмного забезпечення Solvd, Inc. передали для Миколаївської області 70 генераторів. Начальник ОВА Віталій Кім та директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОВА Олександр Корольов поспілкувалися з керівником Київського офісу, асистентом регіонального партнера України Олегом Рачуком. Під час зустрічі обговорили нагальні потреби регіону та окреслили можливі шляхи подальшої співпраці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Solvd Inc. неодноразово брала участь та організовувала збори коштів для нашої армії. Компанія активно допомагає благодійній організації «UA House», яка займається пошуком домівок для українців, вимушено переселених у США.