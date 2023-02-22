Пригожин звинуватив міноборони рф у величезних втратах «вагнерівців» (фото 18+)

Власник ПВК «Вагнер» євген пригожин заявив, що через блокування міноборони рф поставок боєприпасів, його найманці несуть величезні втрати під час наступу на Бахмут.

«Вагнерівці» вже давно висувають такі звинувачення на адресу міністра оборони рф сергія шойгу та начальника генштабу рф валерія герасимова.

21 лютого на них вперше відповіло міноборони рф. Там заявили, що «усі заявки на надання боєприпасів для штурмових загонів (так у росії офіційно називають найманців — ред.) виконують у найкоротші терміни» та додали, що «усі спроби внести розкол у тісний механізм взаємодії та підтримки між підрозділами російського угрупування — контрпродуктивні та грають лише на користь ворога».

У відповідь пригожин назвав цю заяву «плювком у сторону ПВК «Вагнер» у спробі приховати свої злочини» та заявив, що його найманці недоотримують 80% від снарядів, які просять у міноборони рф.

22 лютого він опублікував фото десятків вбитих «вагнерівців». Пригожин наголосив, що на фото зображено лише один з пунктів збору тіл, а найманці на фото загинули 21 лютого при штурмі Бахмута.

За словами пригожина, його найманці несуть величезні втрати саме через брак снарядів, які відмоляться надавати в міноборони. На підтвердження своїх слів він оприлюднив фото заявки на снаряди на ім’я герасимова.

У першій колонці вказано добову потребу у боєприпасах, у другій — потребу на 10 днів, а у третій — реальні поставки. Відповідно до цієї відомості, «вагнерівців» по багатьом позиціям отримують не більше третини від затребуваних снарядів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.