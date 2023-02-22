Наступ росії: в ГУР назвали міста, які хочуть захопити окупанти

Росія поновила активні наступальні дії на початку лютого одразу на 4-5 напрямках. Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив у коментарі агенції Associated Press.

За його словами, зараз основними цілями росії є Куп’янськ Харківської області, Лиман, Скібіцький наголосив, що незважаючи на напружені бої на цих ділянках фронту, успіхи росії незначні і свідчать про виснаженість її сил.

Керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Forbes наголосив, що у росії зараз не вистачає снарядів і «тому цей «величезний наступ» навіть не всі помічають».

«Уже два місяці російські угруповання, які діють у нас, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів. Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямку. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. На всіх інших ділянках — режим економії боєприпасів», — сказав він.

Буданов додав, що у росії намагаються збільшити виробництво боєприпасів, однак задовольнити свої потреби вони усе одно не зможуть.

«Це не так легко, для цього потрібно дуже багато виробництв, які за 30 років знищені. 30 років Росія, як і багато інших країн пострадянського простору, продавала запаси», — пояснив він.

Голова ГУР також розповів, що зараз мета російського наступу полягає у спробі вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.