Стало відомо, скільки та коли Іспанія передасть Україні танки Leopard 2

Іспанія відправить Україні шість танків Leopard 2A4. Про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес, повідомляє El Pais.

За її словами, кількість машин може бути збільшена за необхідності або за запитом союзників.

Зараз танки активно ремонтують. Направити їх до України планують наприкінці березня чи на початку квітня.

Нагадаємо, танки Leopard 2 Україні також мають передати Німеччина, Польша, Канада та Португалія.

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