«Реал» одержал разгромную победу над «Ливерпулем», уступая по ходу матча в два мяча

Противостояние «Ливерпуля» и «Реал Мадрида» в Лиге Чемпионов уже стало настоящей классикой в мире футбола. В недавнем матче 1/8 финала главного европейского турнира команды устроили настоящий праздник игры, порадовав зрителей семью забитыми мячами. По мнению аналитиков букмекерской конторы PARI, «сливочные» являются фаворитами ответного противостояния с коэффициентом 2.

Начало встречи в Ливерпуле осталось полностью за хозяевами, которые к 14-й минуте имели преимущество в два мяча. Успешный старт «красных» обеспечили голы Салаха и Нуньеса. Однако «Реал» знаменит своими грандиозными камбэками, что снова продемонстрировал этим вечером.

Еще до перерыва «сливочные» сравняли счет благодаря дублю Винисиуса Жуниора. Во втором тайме началось откровенно волшебство в исполнении испанского коллектива, который за 45 минут игрового времени трижды поразил ворота оппонента. Карим Бензема оформил дубль, еще один гол на свой счет записал Эдер Милитао.

Как итог – «Реал» одержал разгромную победу со счетом 5:2 и снял практически все вопросы о выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Ответное противостояние состоится 16 марта 2023 года в Мадриде.